Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала пластическую операцию по увеличению бюста, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами, на которых показала, как зажигала на концерте в Португалии.

Как видно, для выступления Анна выбрала необычный наряд – на ней платье, которое состоит из пышной, многослойной синей юбки и желтого верха необычной формы. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Честь для меня". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото девушки, засыпая ее комплиментами: "Обожаю тебя!", "Лучшая", "Невероятная", "Красотка", "Такая красивая", "Самая лучшая", "Ты зажгла сцену", "Красотка наша", "Аня, ты, как всегда непревзойденная, очень прекрасна! Очаровательная! Невероятная. Красотка наша! Ты очень хорошо выступила", "Аня, ты очень красиво выступила", "Очаровательная", "Красавица в желто-голубом наряде", "Очень крутые фотки!", "Ты такая прекрасная", "Ты просто богиня сцены", "Ты невероятная".

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