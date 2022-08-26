Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та почала активно волонтерити, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу ефектна артистка виклала миле фото зі скромним хлопцем та розповіла дивовижну історію про нього.

За словами Даші, цього молодика звуть Олег Крот. Він український айтішник, який давно працює і практично вже живе в Америці. Цей хлопець із початку війни більшу частину часу проводить у Києві, а зароблені гроші оправляє на допомогу українській армії.

"На фото Олег Крот - український айтішник, який давно працює і практично вже живе в Америці. Одразу після вторгнення, більшу частину часу проводить у Києві та майже всю частину заробленого витрачає на дуже потрібні нашій армії та країні речі. Вчорашні світлини наробили пожежі у моїх сторіс, і сьогодні я хочу лишити їх тут, аби більше людей дізналися про героїв. Просто знайте, Крот задонатив $60 млн. Мовчки. Не прикріпляючи чеків та мільонів світлин із заголовками. За що я люблю айтішників. [була б його дружиною, голову відірвала б]. Жартую. Я познайомилась, і поважаю. Вас теж запрошую!", - розповіла Астаф'єва у підписі до фотографії.

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