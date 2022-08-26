Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и начала активно волонтерить, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эффектная артистка выложила милое фото со скромным парнем и рассказала удивительную историю о нем.

По словам Даши, этого молодого человека зовут Олег Крот. Он украинский айтишник, давно работающий и практически уже живущий в Америке. Этот парень с начала войны большую часть времени проводит в Киеве, а заработанные деньги оправляет на помощь украинской армии.

"На фото Олег Крот – украинский айтишник, давно работающий и практически уже живущий в Америке. Сразу после вторжения большую часть времени проводит в Киеве и почти всю часть заработанного тратит на очень нужные нашей армии и стране вещи. Вчерашние фотографии наделали пожары в моих страстях, и сегодня я хочу оставить их здесь, чтобы больше людей узнали о героях. Просто знайте, Крот задонатил $60 млн. Молча. Не прикрепляя чеков и миллионов фотографий с заголовками. За что я люблю айтишников. [была бы его женой, голову оторвала бы]. Шучу. Я познакомилась и уважаю. Вас тоже приглашаю!", - рассказала Астафьева в подписи к фотографии.

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