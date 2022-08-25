Популярная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут, которая с начала войны редко появлялась в соцсетях, в честь праздника вышла на связь и опубликовала милое фото в своем Instagram. Также телезвезда написала эмоциональное обращение к украинцам.

На новой фотографии Ольга запечатлена в интересной природной локации. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней коричневый вельветовый пиджак с ярким платком, завязанным на шее. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и расслабленный вид.

В подписи к публикации Фреймут написала: "Сильным дается трудная судьба. Мы – непокоренная, нераздельная, единая и величественная нация. Мы удивляем и вдохновляем. У нас, у украинцев, счастливое будущее. В России – позорное прошлое. Украина с Днем независимости. Ты – благословенна. Праздники... Я без тебя теряю себя. Но победа уже рядом. Слава Украине! Героям слава!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию знаменитости: "Точно и метко. Верю в помощь Господа, верю в ВСУ, верю в людей Украины! Украина, ты моя Земля!", "Героям Слава! Слова в самое сердце", "Спасибо за этот пост, Олю, особенно первые строчки в самое сердце. Героям Слава!", "С Днем Независимости! Сражаемся и поборем, потому что вера наша и любовь к родной земле и воле несокрушимы", "Героям Слава! Слава и память в возрасте всем, кто боролся, борется и живет Независимостью Украины! Спасибо Вам! Поздравление всем!", "С Днем Независимости Украины нас всех, украинцев по крови и по зову судьбы", "Мы прекрасны, потому что духовитые и с правдой", "Лучшая в мире! Не представляю себя без Украины", "С Днем Независимости, родненькая ненька".

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