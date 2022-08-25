Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась серией снимков из новой фотосессии для модного глянца, на которых предстала в соблазнительном образе.

Похоже, модная фотосессия проходила в каком-то музее, ведь интерьер в комнате соответствующий. Перед камерой Христина появилась в коротком черном платье с яркой вышивкой, которое идеально легло по фигуре и оголило роскошные босые ноги. Длинные волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Соловий написала: "Я родилась в независимой Украине. С детства имела право и привилегию быть собой, чувствуя свою субъектность. Это право веками боролись за мои предки. Однако даже сегодня моя украинскость становится поводом для конфликтов с русифицированной прослойкой нашего общества. Независимость – это моя свобода, в которой я выбираю продолжать дело моих предков и осуществлять их мечты об украинском успехе. С Днем Независимости Украины!".

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