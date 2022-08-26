Величезна різниця у віці (27 років) між Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним не завадили парі завести дітей.
Скориставшись послугами сурогатної матері в 2013 році з'явилися двійнята Ліза та Гаррі. На момент їхнього народження Пугачовою вже було 64 роки, а Галкіну – 37. Артистка заморозила яйцеклітини 12-ма роками раніше.
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«Коли Бог дає можливість, фізичний стан, то чому б ні? Може, я така людина, але мені не важко було віддавати дітей, бо я знала, що приношу таким чином їм щастя», — пояснила Олена свій вчинок.
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Шоумен Максим Галкін чітко окреслив свою позицію щодо війни проти України. Він засудив злочинний режим Кремля, у своїх соцмережах постійно розповідає про жахіття війни. У Росії на Галкіна оголосили справжнє полювання. На нього навіть порушили кримінальну справу, коміка звинувачують у поширенні так званих фейків про армію Росії.
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