53-річна Дженніфер Лопес влаштувала з Аффлеком ефектну прогулянку Італією під час подорожі, пара відзначає своє друге весілля.

Популярна артистка, співачка та актриса продовжує вражати своїх фанатів трендовими образами. Після весілля з Беном Аффлеком, яке вона відзначила вже з ним двічі, зірка вирушила до Італії.

Разом із чоловіком Лопес влаштувала невеликий відпочинок перед зйомками та прогулялася сонячними вулицями під увагу фотографів та фанатів. Для появи Дженіфер вже традиційно обрала дизайнерські речі, що підкреслили її прес.

53-річна знаменитість покрасувалася в маленькому білому топіці і такого ж кольору штанах, чим ще більше привернула увагу до себе. Також Лопес залишила локони розпущеними, доводячи, що виглядає навіть молодшою, ніж раніше.

Ми також писали, Дженніфер Лопес відзначила весілля з Беном Аффлеком у нічній каплиці разом з іншими парами та влаштувала таємну церемонію без жодних фотографів. Пара вирішила обійтися скромним увечері для себе, а за кілька тижнів закотила свято на три дні вже для всіх близьких та друзів.

Також Лопес вирішила висловитись про те, з чого почати свій шлях до ідеальної зовнішності. 53-річна знаменитість помітила деякі пункти.

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