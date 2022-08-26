53-летняя Дженнифер Лопес устроила с Аффлеком эффектную прогулку по Италии во время путешествия, пара отмечает свою вторую свадьбу.

Популярная артистка, певица и актриса продолжает впечатлять своих фанатов трендовыми образами. После свадьбы с Беном Аффлеком, которую она отметила уже с ним дважды, звезда отправилась в Италию.

Вместе с супругом Лопес устроила небольшой отдых перед съемками и прогулялась по солнечным улицам под внимание фотографов и фанатов. Для выхода в свет Дженнифер уже традиционно выбрала дизайнерские вещи, что подчеркнули ее пресс.

53-летняя знаменитость покрасовалась в маленьком белом топике и такого же цвета брюках, чем еще больше привлекла внимание к себе. Также Лопес оставила локоны распущенными, доказывая, что выглядит даже моложе, чем раньше.

Мы также писали, Дженнифер Лопес отметила свадьбу с Беном Аффлеком в ночной часовне вместе с другими пара и устроила тайную церемонию без каких-либо фотографов. Пара решила обойтись скромным вечером для себя, а через пару недель закатила праздник на три дня уже для всех близких и друзей.

Также Лопес решила высказаться о том, с чего начать свой путь к идеальной внешности. 53-летняя знаменитость подметила некоторые пункты.

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