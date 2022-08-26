Так, телеведучий вирішив поцікавитись у читачів своєї Інстаграм-сторінки, коли, на їхню думку, закінчиться війна до України. Свої прогнози Решетник попросив залишати у коментарях.

«Я оптиміст і щодня вірю в перемогу 🇺🇦 Хотів дізнатися про ваші прогнози, як думаєте, коли війна закінчиться нашою перемогою? », – написав він.

Багато українців вважають, що активна фаза може завершитись уже до кінця року, інші прогнозують, що війна затягнеться на кілька років. Хтось жартівливо відповів словами Арестовича за 2-3 тижні. Але ніхто не має сумніву, що перемога буде за Україною.

«До травня 23-го року не залишиться жодного орка на Українській землі!

Слава Україні!!!✊»,

"До кінця цього року",

"Мріємо, щоб до зими вигнали орків з Бердянська 🙏🙏🙏 та всіх окупованих міст та селищ",

"Березень-квітень 2023 року",

"Скажу словами класика, 2-3 тижні плюс-мінус",

"Як тільки увімкніть Холостяка!",

"У 2024 але хотілося б раніше",

"Хотілося б, щоб уже восени ми дивилися "Холостяка" у мирній Україні",

"Активна фаза до весни, інше-рік, це - власне моє, як завжди, поважаю за позицію, харизму, настрій, патріотизм та справжні цінності", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.