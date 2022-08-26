Так, телеведущий решил поинтересоваться у читателей своей Инстаграм-страницы, когда, по их мнению, закончится война в Украина. Свои прогнозы Решетник попросил оставлять в комментариях.

«Я оптимист и каждый день верю в победу 🇺🇦 Хотел узнать ваши прогнозы, как думаете, когда война закончится нашей победой?», - написал он.

Многие украинцы считают, что активная фаза может завершится уже к концу года, другие прогнозируют, что война затянется на несколько лет. Кто-то шутливо ответил словами Арестовича про 2-3 недели. Но никто не сомневается, что победа будет за Украиной.

«К маю 23-но года не останется ни одного орка на Украинской земле!!!

Слава Украине!!!✊»,

"До конца этого года",

"Мечтаем, чтобы до зимы выгнали орков из Бердянска 🙏🙏🙏 и всех оккупированных городов и поселков",

"Март-апрель 2023 года",

"Скажу словами классика, 2-3 недели плюс-минус",

"Как только включите Холостяка!!!",

"В 2024 но хотелось бы раньше",

"Хотелось бы, чтобы уже осенью мы смотрели «Холостяка» в мирной Украине",

"Активная фаза к весне, другое- год, это - собственно мое, как всегда, уважаю за позицию, харизму, настроение, патриотизм и настоящие ценности", - пишут в комментариях.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.