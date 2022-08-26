Так, телеведущий решил поинтересоваться у читателей своей Инстаграм-страницы, когда, по их мнению, закончится война в Украина. Свои прогнозы Решетник попросил оставлять в комментариях.
«Я оптимист и каждый день верю в победу 🇺🇦 Хотел узнать ваши прогнозы, как думаете, когда война закончится нашей победой?», - написал он.
Многие украинцы считают, что активная фаза может завершится уже к концу года, другие прогнозируют, что война затянется на несколько лет. Кто-то шутливо ответил словами Арестовича про 2-3 недели. Но никто не сомневается, что победа будет за Украиной.
«К маю 23-но года не останется ни одного орка на Украинской земле!!!
Слава Украине!!!✊»,
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"До конца этого года",
"Мечтаем, чтобы до зимы выгнали орков из Бердянска 🙏🙏🙏 и всех оккупированных городов и поселков",
"Март-апрель 2023 года",
"Скажу словами классика, 2-3 недели плюс-минус",
"Как только включите Холостяка!!!",
"В 2024 но хотелось бы раньше",
"Хотелось бы, чтобы уже осенью мы смотрели «Холостяка» в мирной Украине",
"Активная фаза к весне, другое- год, это - собственно мое, как всегда, уважаю за позицию, харизму, настроение, патриотизм и настоящие ценности", - пишут в комментариях.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.