Популярна українська актриса, яка нещодавно повернулася з відпочинку з дітьми та близькими, вирішила розповісти, як іноді складно буває. Особливо це стосується періоду, коли один із дітей хворіє і спати вже або приділити час собі неможливо.

Артистка поставилася до всіх труднощів з витримкою, адже ще нещодавно її старший син травмувався і були проблеми із загоєнням рани на його коліні. Зараз же Ганна поскаржилася на неспокійні ночі:

«Другий день без макіяжу, другий день плачу, але усмішку дає 3-годинний сон Микити» – прокоментувала Ганна.

А після чесно показала, як іноді дозволяє все ж таки собі розслабитися і ні про що не думати: «Поки діти збирають фрукти, я…».

Актриса Ганна Саліванчук розпочала роботу знову нещодавно, через вторгнення окупантів зірка також не знімалася в серіалах. Тільки зараз вона з колегами знову виступає у театрі, проте це далеко не так просто, як раніше.

«От так виглядають актори, коли під час вистави йде сирена! Вчора так виглядала вся Україна🙏🏻 У моє рідне місто Шепетівка прилетіло, зовсім близько біля мого будинку, добре, що тато був на роботі» - розповіла Ганна.

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