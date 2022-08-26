Популярная украинская актриса, которая не так давно вернулась из отдыха с детьми и близкими, решила рассказать, как иногда сложно бывает. Особенно это относится к периоду, когда один из детей болеет и спать уже или уделить время себе невозможно.

Артистка отнеслась ко всем сложностям с выдержкой, ведь еще недавно ее старший сын травмировался и были проблемы с заживлением раны на его колене. Сейчас же Анна пожаловалась на беспокойные ночи:

«Второй день без мейкапа, второй день плачу, но улыбку дает 3-часовой сон Никиты» - прокомментировала Анна.

А после честно показала, как иногда позволяет все же себе расслабиться и ни о чем не думать: «Пока дети собирают фрукты, я…».

Актриса Анна Саливанчук приступила к работе снова не так давно, из-за вторжения оккупантов звезда также не снималась в сериалах. Только сейчас она с коллегами снова выступает в театре, однако это далеко не так просто, как раньше.

«Вот так выглядят актеры, когда во время спектакля идет сирена! Вчера так выглядела вся Украина🙏🏻 В мой родной город Шепетовка прилетел, совсем близко возле моего дома, хорошо, что папа был на работе» - рассказала Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.