У своїх Stories танцівниця показала, як любить та балує її чоловік. Гвоздєва похвалилася, що він дуже любить готувати, і вона цьому не заважає.

"Якщо коханий любить готувати, не варто його міняти", - наголосила вона.

Ілона вийшла на кухню, коли її чоловік нарізав помідори та огірки. Цікаво, що чоловік був в одних трусах, проте це анітрохи не збентежило Гвоздєва, вона почала його знімати.

"Мій чоловік диво", - повідомила на камеру танцівниця.

Варто додати, що у перші дні повномасштабної війни в Україні хореограф Ілона Гвоздова поїхала з маленькими дітьми до Італії, залишивши чоловіка вдома.

Довгі два місяці подружжя бачилося лише під час відеодзвінків. Але складний період не може тривати вічність, і ось нарешті Ілона з дочкою Валерією та сином Домініком повернулася до коханого до свого рідного дому.

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