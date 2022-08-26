В своих Stories танцовщица показала, как любит и балует ее супруг. Гвоздева похвасталась, что он очень любит готовить и она этому не мешает.

"Если любимый любит готовить, не стоит его менять", - отметила она.

Илона вышла на кухню, когда ее муж нарезал помидоры и огурцы. Интересно, что мужчина был в одних трусах, однако это нисколько не смутило Гвоздеву, она принялась его снимать.

«Мой муж чудо», - сообщила на камеру танцовщица.

Стоит добавить, что в первые дни полномасштабной войны в Украине хореограф Илона Гвоздова уехала с маленькими детьми в Италию, оставив мужа дома.

Долгие два месяца супруги виделись только во время видеозвонков. Но сложный период не может длиться вечность, и вот наконец-то Илона с дочерью Валерией и сыном Домиником вернулась к любимому в свой родной дом.

Напомним, трагедия случилась у звезды "Танців з зірками" Гвоздевой в годовщину свадьбы

Также Politeka писала, что родные Гвоздевой остались в Крыму, хореограф попыталась к ним достучаться

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" потеряла привычную работу, пришлось хвататься за любой зароботок