Санта Дімопулас завжди виглядає чудово. Вся справа не тільки в генетиці, а й у тому, як зірка стежить за своїм бездоганним тілом. Знаменитість зізнавалася, що не любить дієти, оскільки вважає їх стресом для організму, проте вона завжди намагається вживати здорову їжу.
«Я їм вуглеводи вранці та вдень (каші, овочі, ягоди, іноді фрукти»), - розповіла вона.
Санта зізналася, що днями до неї прийшла подруга і принесла домашній медовик, звичайно, вона не могла відмовитись від випічки.
Цукор рафінований знаменитість намагається не вживати.
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«Натурального достатньо у фруктах, ягодах, деяких вуглеводах. У приготуванні страв не використовую. Хіба що кокосовий дуже рідко і небагато», - зазначила артистка.
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