Санта Димопулас всегда выглядит отменно. Все дело не только в генетике, но и в том, как звезда следит за своим безупречным телом. Знаменитасть признавалась, что не любит диеты, так как считает их стрессом для организма, однако она всегда старается употреблять сбалансированную пищу.

«Я ем углеводы утром и днем (каши, овощи, ягоды, иногда фрукты», - рассказала она.

Санта призналась, что на днях к ней пришла подруга и принесла домашний медовик, конечно, она не могла отказаться от выпечки.

Сахар рафинированный знаменитость старается не употреблять.

«Натурального достаточно в фруктах, ягодах, некоторых углеводах. В приготовлении блюд не использую. Разве что кокосовый крайне редко и немного», - отметила артистка.

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