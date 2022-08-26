Музиканти Оля Полякова та Артем Пивоваров кажуть, хоч би що трапилося, завжди можна почати все спочатку. Ця ідея відображається у відео.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак та композитор Артем Пивоваров спільно з відомою співачкою Олею Поляковою презентували душевну композицію "Тішся" на вірші Лесі Українки.

Як повідомила у своєму Інстаграмі Оля Полякова, композиція нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про свою внутрішню дитину.

Пісня стала частиною авторського культурного проекту "Твої вірші, мої ноти". Артем Пивоваров створив його для популяризації та підтримки української культури, поетів та письменників через призму музики. Так, у нього вже був дует з Надією Дорофєєвою та Златою Огневич.

"З приходом війни наші діти налякані, назавжди травмовані, ми оповиті страхом за їхнє життя. Саме через цю пісню "Тішся" ми з Артемом звертаємось до дітей та дорослих словами Лесі Українки про те, що не треба забувати радіти кожній миті дитинства, мріяти та бути вільними у своїх думках та прагненнях", – зазначила Оля Полякова .

Музиканти кажуть, хоч би що трапилося, завжди можна почати все спочатку. Ця ідея відображається у відео. Мольберти з порожніми полотнами – символ нового старту та нових можливостей. Взявши до рук фарби, ми можемо намалювати що завгодно, тому що яскравим і різнобарвним буде наше життя - залежить від нас самих.

"Зараз ми також створюємо нову картину майбутнього українського народу. Квіти, що розпускаються на полотнах, символізують розквіт нації, початок нової прекрасної історії", - йдеться в описі до відео з дуетом Олі Полякової та Артема Пивоварова.Пісня торкається кожної струни душі.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

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