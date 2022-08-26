Музыканты Оля Полякова и Артем Пивоваров говорят, что бы ни случилось, всегда можно начать все сначала. Эта идея отображается в видео.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец и композитор Артем Пивоваров совместно с известной певицей Олей Поляковой презентовали душевную композицию "Тішся" на стихи Леси Украинки.

Как сообщила в своем Инстаграме Оля Полякова, композиция напоминает о том, что важно смотреть на мир широко и не забывать о своем внутреннем ребенке.

Песня стала частью авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти". Артем Пивоваров создал его для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. Так, у него уже был дуэт с Надей Дорофеевой и Златой Огневич.

"С приходом войны наши дети напуганы, навсегда травмированы, мы окутаны страхом за их жизнь. Именно через эту песню "Тішся" мы с Артемом обращаемся к детям и взрослым словами Леси Украинки о том, что не нужно забывать радоваться каждому мгновению детства, мечтать и быть свободными в своих мыслях и стремлениях", – отметила Оля Полякова.

Музыканты говорят, что бы ни случилось, всегда можно начать все сначала. Эта идея отображается в видео. Мольберты с пустыми полотнами – символ нового старта и новых возможностей. Взяв в руки краски, мы можем нарисовать что угодно, так как яркой и разноцветной будет наша жизнь - зависит от нас самих.

"Сейчас мы также создаем новую картину будущего украинского народа. Распускающиеся на полотнах цветы символизируют расцвет нации, начало новой прекрасной истории", - говорится в описании к видео с дуэтом Оли Поляковой и Артема Пивоварова. Песня трогает за каждую струну души.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.