Популярний український шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем шоу "Майстер Шеф", поділився рецептом соусу "Сацибелі", який готується лише 5 хвилин.

Як пише Politeka.net , відомий шеф-кухар Євген Клопотенко постійно дивує різноманітними рецептами, і цього разу він вирішив приготувати дуже швидкий та смачний соус, який ідеально підходить до м'яса та курки.

На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм чоловік представив короткий уривок із спеціального відео.

«Пучок кінзи дрібно рубайте, тисніть туди ж 5 зубчиків часнику, додаєте чайну ложку хмелі-сунелі, ріжете половину солодкої червоної цибулі, перекладаєте до сотейника, додаєте 200г томатної пасти, 200мл води, перемішуєте, мене аж половина), і варіть 5-8 хвилин|мінути|. Збиваєте блендером. Видавлюєте пів лимона. Ви приготували дуже сильні пристрасті та задоволення », – розповів кулінар.

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