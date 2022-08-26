Як пише Politeka.net , відомий шеф-кухар Євген Клопотенко постійно дивує різноманітними рецептами, і цього разу він вирішив приготувати дуже швидкий та смачний соус, який ідеально підходить до м'яса та курки.
На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм чоловік представив короткий уривок із спеціального відео.
«Пучок кінзи дрібно рубайте, тисніть туди ж 5 зубчиків часнику, додаєте чайну ложку хмелі-сунелі, ріжете половину солодкої червоної цибулі, перекладаєте до сотейника, додаєте 200г томатної пасти, 200мл води, перемішуєте, мене аж половина), і варіть 5-8 хвилин|мінути|. Збиваєте блендером. Видавлюєте пів лимона. Ви приготували дуже сильні пристрасті та задоволення », – розповів кулінар.
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