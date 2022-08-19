Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и блогер Евгений Клопотенко, который был победителей шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом Фритаты.

Как пишет Politeka.net, известный шеф-повар Евгений Клопотенко постоянно удивляет разнообразными рецептами, и на этот раз он решил приготовить омлет запеченный в духовке, который в Италии носит название Фритата.

На своей странице в социальной сети Инстаграм мужчина представил короткий отрывок из специального видео.

«Итак, берете 4 яйца, взбиваете их энергично венчиком, добавляете соль, перец, орегано. Режете мелкими кубиками 200г цуккини. Форму для запекания смазываете оливковым маслом, вливаете туда яйца и добавляете цуккини. Посыпаете эту прекрасность тертым сыром и запекаете все 10-15 минут в разогретой духовке при 180 градусах», - рассказал кулинар.

На рецепт отозвались, помимо простых украинцев, знаменитости.

В частности, героиня второго сезона реалити-шоу «Холостячка» Злата Огневич написала: «Я обожаю фритату ❤️🙌🔥🔥».

А украинская певица Даша Астафьева вместо слов поставила красные сердечки.

Другие фолловеры также прокомментировали просто рецепт.

«Всю жизнь я готовила омлет с кабачком, а теперь я знаю это «Фритата»,

«Где вы были раньше, ни одного кабачка на огороде не встретила», - пишут в сети.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко нагнал аппетита новым рецептом украинского блюда, видео.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как сделать быстро вечер вкусным.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко посоветовал украинцам, что делать после победы.