Как пишет Politeka.net, известный шеф-повар Евгений Клопотенко постоянно удивляет разнообразными рецептами, и на этот раз он решил приготовить омлет запеченный в духовке, который в Италии носит название Фритата.
На своей странице в социальной сети Инстаграм мужчина представил короткий отрывок из специального видео.
«Итак, берете 4 яйца, взбиваете их энергично венчиком, добавляете соль, перец, орегано. Режете мелкими кубиками 200г цуккини. Форму для запекания смазываете оливковым маслом, вливаете туда яйца и добавляете цуккини. Посыпаете эту прекрасность тертым сыром и запекаете все 10-15 минут в разогретой духовке при 180 градусах», - рассказал кулинар.
На рецепт отозвались, помимо простых украинцев, знаменитости.
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В частности, героиня второго сезона реалити-шоу «Холостячка» Злата Огневич написала: «Я обожаю фритату ❤️🙌🔥🔥».
А украинская певица Даша Астафьева вместо слов поставила красные сердечки.
Другие фолловеры также прокомментировали просто рецепт.
«Всю жизнь я готовила омлет с кабачком, а теперь я знаю это «Фритата»,
«Где вы были раньше, ни одного кабачка на огороде не встретила», - пишут в сети.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко нагнал аппетита новым рецептом украинского блюда, видео.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как сделать быстро вечер вкусным.
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