Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и блогер Евгений Клопотенко, который был победителей шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом соуса «Сацибели», который готовится всего 5 минут.

Как пишет Politeka.net, известный шеф-повар Евгений Клопотенко постоянно удивляет разнообразными рецептами, и на этот раз он решил приготовить очень быстрый и вкусный соус, который идеально подходит к мясу и курице.

На своей странице в социальной сети Инстаграм мужчина представил короткий отрывок из специального видео.

«Пучок кинзы мелко рубите, давите туда же 5 зубчиков чеснока, добавляете чайную ложку хмели-сунели, режете половину сладкого красного лука, переводите к сотейнику, добавляете 200г томатной пасты, 200мл воды, перемешиваете, меня была аж половина), добавляете соль, перец и варите 5-8 минут. Сбиваете блендером. Выдавливаете пол лимона. Вы приготовили очень сильные страсти и удовольствия», - рассказал кулинар.

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