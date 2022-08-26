Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишилася в Україні та активно виступає для військових, волонтерів, лікарів, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артистка показала емоційне відео з виступу в метро до Дня Незалежності України.

Як виявилось, Наталія приєдналася до українських артистів, які виступали на церемонії вручення премій легендарним українцям, присвяченій Дню Незалежності України. Цей захід з урахуванням частих повітряних тривог проходив у столичному метро. Як видно, на сцену Могилевська вийшла в елегантній темній сукні, з гарним укладанням та макіяжем.

У ролик потрапив фрагмент, де Наташа співає слова зі своєї емоційної пісні "Я вдома" на новий лад - "Ми вдома". Судячи з реакції зали та сльозах на очах глядачів, ці слова торкнулися людей до глибини душі. У підписі до публікації Могилевська написала: "Ми вдома! Щоправда, на нашому боці! Ми на своїй землі і ми Переможемо! Слава Україні!"

Шанувальники відразу почали коментувати відео артистки: "Наташка, як я тебе обожнюю", "Ми на своїй святій Землі України! І з нами Бог, і правда!", "Ми вдома", "Браво!", "Слава Україні!", "Героям слава!", "Наталя, Ви неймовірна жінка та артист!".

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