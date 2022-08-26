Відома телеведуча та актриса Лілія Ребрик після відходу з телебачення з'явиться в гумористичному проекті.

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка днями написала заяву на звільнення з телеканалу "Україна", де вела ранкове шоу, стала учасницею гумористичного проекту "Дизель шоу". На сторінці колективу в Instagram опублікували кумедне фото з Лілією та акторами студії, а у підписі до нього повідомили подробиці участі телезірки у концерті.

На фотографії можна побачити Лілію, яка стоїть між Єгором Крутоголовом та Дмитром Танковичем, і мило посміхається до камери. Схоже, телезірка зустрілася із акторами студії "Дизель шоу" на репетиції перед концертом.

У підписі до публікації розкрили подробиці участі Ребрик у швидкому концерті гумористичного шоу: "Крутезна новина: на наш концерт завітає неперевершена Лілія Ребрик! Впевнені, ви в захваті від такого сюрпризу. Які ролі зіграє артистка? Можливо, складуться нові тандеми? Приходьте 28, 30 і 31 серпня в МЦКМ (Жовтневий палац) та першими дізнайтеся подробиці. Тепер ви знаєте, що на вас чекаємо не лише ми, а й неймовірна Лілія Ребрик!".

Зазначимо, що раніше Лілія Ребрик уже співпрацювала з "Дизель шоу", вона грала у їхніх концертах, а також знімалася у скетчах студії, виконуючи різні ролі. Схоже, що після звільнення з телеканалу артистку знову покликали взяти участь у виступі колективу.

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