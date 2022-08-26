Популярний український ресторатор, блогер та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який на весь світ популяризує українську кухню, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кулінар поділився незвичайними фото та розповів про унікальні українські продукти.

Як видно, Євген влаштував цілу фотосесію з копченими грушами та гніченими сливами. Фото вийшли, треба сказати, дуже апетитними та привабливими.

У підписі до публікації Клопотенко розповів про ці унікальні українські смаколики: "Копчена груша. Гнічені сливи. Що з цього знаєте? Якщо їли, то як, з чим і де? Якщо не їли, напишіть, що цікаво. Хочу вам більше розповісти про українські продуктах, але спочатку ваше слово. А поки що запам'ятайте: все, що росте в Україні – унікальне. Як ви думаєте, чому? Тут теж можна ваші здогадки. Багато питань, але час нам з вами ще більше говорити про українську".

У коментарях до фото українці почали ділитися своїми думками та спогадами про ці незвичайні смаколики, які багатьом нагадали дитинство. Також користувачі попросили у Євгена рецепти із цими незвичайними інгредієнтами.

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