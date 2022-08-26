Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон та почала активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка оголосила шанувальникам, що запустила новий проект із вивчення української мови.

Схоже, Оля дослухалася критики шанувальників і таки зайнялася вивченням рідної мови. І крім приватних уроків із викладачем, співачка вирішила зробити ще й шоу із цього. Так, вона провела у соцмережі прямий ефір за участю своєї зіркової подруги Даші Астаф'євої та вчительки, яка стала рефері у змаганні артисток.

У підписі до публікації Полякова розповіла про цей свій проект: "Знай Нашу – випуск 1. Ну що, ми почали вивчати українську – весело, голосно і всі разом! Сьогодні зійшлася на мовному рингу з @da_astafieva, де ми вкотре довели, що українки не тільки найрозумніші, найвеселіші, а й найкрасивіші, боже, я в цьому впевнена! Досить боятися говорити українською! друзям та нашій супер-вчительці @xenia_releve. Слава Україні! Побачимося через тиждень".

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