Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны осталась в Украине и активно выступает для военных, волонтеров, врачей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала эмоциональное видео с выступления в метро ко Дню Независимости Украины.

Как оказалось, Наталья присоединилась к украинским артистам, которые выступали на церемонии вручения премий легендарным украинцам, приуроченной ко Дню Независимости Украины. Это мероприятие с учетом частых воздушных тревог, проходило в столичном метро. Как видно, на сцену Могилевская вышла в элегантном темном платье, с красивой укладкой и макияжем.

В ролик попал фрагмент, где Наташа поет слова из своей эмоциональной песни "Я вдома" на новый лад – "Мы дома". Судя по реакции зала и слезах на глазах зрителей, эти слова затронули людей до глубины души. В подписи к публикации Могилевская написала: "Мы дома! Правда, на нашей стороне! Мы на своей земле и мы Победим! Слава Украине!".

Поклонники тут же принялись комментировать видео артистки: "Наташка, как я тебя обожаю", "Мы на своей святой Земле Украины! И с нами Бог, и правда!", "Мы дома", "Браво!", "Слава Украине!", "Героям слава!", "Наталья, Вы невероятная женщина и артист!".

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