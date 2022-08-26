Як повідомляє Politeka.net , ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Крістіна Решетник , щасливі багатодітні батьки. Пара виховує трьох синів: Івана, Діму та Сашка.

Так, у своїх Stories Крістіна поскаржилася, що її діти досить рано прокидаються.

О 8-й ранку її розбудили звуки з іншої кімнати, вона відчинила двері і побачила наймолодшого та середнього сина, вони грали між собою.

"Димуля завжди знає, як братика повеселити", - зазначила дружина Решетника.

Крім того, багатодітна мама запитала, чому вони прокидаються так рано зараз, а коли школа – не підняти.

Варто сказати, що з початку повномасштабної війни подружжя Решетники не виїхало за межі України як багатодітна сім'я, а залишилося в нашій країні. Дітей вони відвезли з бабусями до Івано-Франківська, а вони з чоловіком після деокупації повернулися до Києва. Тепер вся родина возз'єдналася у рідному домі.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.