Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, счастливые многодетные родители. Пара воспитывает трех сыновей: Ивана, Диму и Сашу.

Так, в своих Stories Кристина пожаловалась, что ее дети довольно рано просыпаются.

В 8 утра ее разбудили звуки с другой комнаты, она открыла дверь и увидела самого младшего и среднего сына, они играли между собой.

«Димуля всегда знает, как братика повеселить», - отметила жена Решетника.

Кроме того, многодетная мама задалась вопросом, почему они просыпаются так рано сейчас, а когда школа – не поднять.

Стоит сказать, что с начала полномасштабной войны супруги Решетники не выехали за пределы Украины, как многодетная семья, а остались в нашей стране. Детей они отвезли с бабушками в Ивано-Франковск, а они с супругом после деоккупации вернулись в Киев. Теперь же вся семья воссоединилась в родном доме.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.