Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який відомий своїми епатажними образами та витівками, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав незвичайне фото з концерту в Іспанії та подякував українцям.

На новій фотографії можна побачити, що для виступу в іспанському Аліканті Melovin одягнув яскравий червоний піджак, під яким він має чорну прозору кофту, рукави якої одягнені на великі пальці рук. При цьому можна помітити, що для виступу артист зробив незвичайний грим на обличчі, а його волосся пофарбоване у білий.

У підписі до публікації Костя написав: "Аліканте, дякую за неймовірно теплий прийом! Зараз майже весь світ носить частину України у своєму серці, Іспанія вчора це довела. Пишаюся нами, українці! За незалежність та свободу, до перемоги!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото артиста: "Пишаюся. Україна переможе", "Крейда, образ неймовірний!", "Ти – гордість", "Прекрасний виступ був!", "Образ неймовірний", "Неймовірний українець", "Крейда, ти супер", "Україно це ми! А ти наш неймовірний українець! Яскравий, неординарний і дуже талановитий! Ти прославляєш нашу країну по всьому світу, як хотів. Пишаємося!", "Відмінний виступ. Пишаюся тобою".

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