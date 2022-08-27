Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который известен своими эпатажными образами и выходками, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал необычное фото с концерта в Испании и поблагодарил украинцев.

На новой фотографии можно увидеть, что для выступления в испанском Аликанте Melovin надел яркий красный пиджак, под которым у него черная прозрачная кофта, рукава которой надеты на большие пальцы рук. При этом можно заметить, что для выступления артист сделал необычный грим на лице, а его волосы выкрашены в белый.

В подписи к публикации Костя написал: "Аликанте, спасибо за невероятно теплый прием! Сейчас почти весь мир носит часть Украины в своем сердце, Испания вчера это доказала. Горжусь нами, украинцы! За независимость и свободу, к победе!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артиста: "Горжусь. Украина победит", "Мел, образ невероятный!", "Ты – гордость", "Прекрасное выступление было!", "Образ невероятный", "Невероятный украинец", "Мел, ты супер", "Украина это мы! А ты наш невероятный украинец! Яркий, неординарный и очень талантливый! Ты прославляешь нашу страну по всему миру, как хотел. Гордимся!", "Отличное выступление. Горжусь тобой".

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