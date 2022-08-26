Як повідомляє Politeka.net, продюсер Макса Барських, український режисер і сценарист Алан Бадоєв зараз працює над документальним фільмом "Довга доба" про війну в Україні очима самих українців.

Але знаходить час, щоб вести сторінку в Інстаграм. Кілька годин тому він опублікував новий пост, який торкнувся користувачів мережі до сліз.

Зокрема, український кліпмейкер Алан Бадоєв розбурхав мережу фото вишивки покійної матері Антоніни. Він поділився, що його кохана мама Антоніна була майстерною рукодільницею і вишивала картини.

На кадрах, які він опублікував, можна побачити вишиті картини покійної мами – там були зображені різноманітні квіти та лебеді. Зважаючи на все, Алан повісив вироби матері над робочим столом в кабінеті, де він зазвичай працює.

"Тепер мамина вишивка завжди буде зі мною. в ній дуже багато кохання, енергії натхнення та безсонних ночей", - написав Алан Бадоєв.

Українці в коментарях були зворушені фото і залишили багато коментарів під публікацією: "Алан, до сліз", "Боже, яка краса! У саме серце", "Яка краса!", "Дуже красиво виглядає, естетично навіть у вас вдома. Мені подобається", "Скільки тепла і душі в творіннях".

Нагадаємо, що Бадоєв наочно показав, як підгорає на рф через Барських.

Як повідомляла Politeka, Алан Бадоєв, який виїхав під час війни, розбурхав українців кадрами з Європи.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.