Как сообщает Politeka.net, продюсер Макса Барских, украинский режиссер и сценарист Алан Бадоев сейчас работает над документальным фильмом "Довга доба" о войне в Украине глазами самих украинцев.

Но находит время, чтобы вести страницу в Инстаграм. Несколько часов назад он опубликовал новый пост, которые тронул пользователей сети до слез.

В частности, украинский клипмейкер Алан Бадоев взбудоражил сеть фото вышивки покойной матери Антонины. Он поделился, что его любимая мама Антонина была искусной рукодельницей и вышивала картины.

На кадрах, которые он опубликовал, можно увидеть вышитые картины покойной мамы – там были изображены и разнообразные цветы, и лебеди. Судя по всему Алан повесил изделия матери над рабочим столом, в кабинете где он обычно работает.

"Теперь мамина вышивка всегда будет со мной. в ней очень много любви, энергии вдохновения и бессонных ночей", - написал Алан Бадоев.

Украинцы в комментариях были тронуты фото и оставили много комментариев под публикацией: "Алан, до слез", "Боже, какая красота! В самое сердце", "Какая красота!", "Очень красиво смотрится, эстетично даже у вас дома. Мне нравится", "Сколько тепла и души в творениях".

Напомним, что Бадоев наглядно показал, как подгорает на рф из-за Барских.

Как сообщала Politeka, выехавший во время войны Алан Бадоев взбудоражил украинцев кадрами из Европы.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.