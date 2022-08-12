До нападу Росії на Україну відомий співак Макс Барських будував кар'єру в тому числі в Росії, але ситуація кардинально змінилася після вторгнення.

Як повідомляє Politeka.net, у росії почало підгоряти після того, як відомий український співак Макс Барських виступив у США на корпоративі, а частину грошей за виступ артиста було відправлено на потреби ЗСУ.

Режисер Алан Бадоєв показав в Інстаграм, як у росії "горить" через виконавця Макса Барських.

Тим більше, під час свого виступу знаменитість тримав прапор України, що теж не оминули пропагандисти росії.

Продюсер Макса Барських Алан Бадоєв показав, як це роздмухали росЗМІ. Ті вчепилися, що співак на пару зі Світланою Лободою, яку нібито теж запросили на вечірку, співав російськомовні хіти.

"Руська істерична преса знову п**дить. А ми і не проти! Вони що реально сподівалися, що Макс не виконає свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати. Ми експропріювали не тільки ваші гроші, але і мову. Змиріться", - саркастично прокоментував Алан Бадоєв.

До нападу росії на Україну Макс Барських будував кар'єру навіть у росії. Після вторгнення російських окупантів в Україну співак засудив агресію росії і відмовився повертати росіянам гроші за квитки на свої концерти, які були заплановані в росії, але скасовані після нападу росії на Україну. Гроші були надіслані на гуманітарну допомогу Україні. Співак також заборонив будь-яке використання своєї музики в росії.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.