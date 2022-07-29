Відомий український кінорежисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розмістив нову фотографію із закордону.
На знімку він попозував, сидячи за столиком у ресторані. На Бадоєві одягнена українська вишиванка.
Алан Бадоєв зізнався, що не просто виїхав за кордон, а із важливою місією. Він популяризує українську культуру у Європі. Також кліпмейкер під час поїздки познайомився із потрібними людьми, які готові відновлювати українську культуру.
«Ця подорож познайомила мене з багатьма небайдужими людьми, вони готові допомагати нашій справі, готові вкладати гроші та зв'язки у відновлення української культури та шоу-бізнесу, це натхнене пройде. Вже восени буде багато добрих новин. Україна розквітне », – розповів режисер.
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Українці активно коментують фото Алана Бадоєва.
"О, ваша вишиванка вас знайшла",
"Чудові люди",
"Це все добре, а як вам вдається їхати з України?",
" Алан, ви крутий♥️ І справжній. Як добре, що ви у нас є ❤️. Як добре, що ви є в Україні",
"Що вони тільки наробляли за останні кілька діб, і виклали відео кастрації нашого солдата, і вбили людей у Миколаєві та наших полонених азовців... Хто це зупинить?... коли настане час суду",
"Українська краса",
"Алан, як вам пам'ятає сорочка... ви надихаєте мене... даєте віру. Дякую", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, як виглядала 17-річна красуня-дочка у дитинстві.
Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, яким був до війни, вразивши навіть Дорофєєву.
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