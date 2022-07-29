У мережі активно обговорюють режисера Алана Бадоєва, який виїхав під час війни, який зараз подорожує Європою.

Відомий український кінорежисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розмістив нову фотографію із закордону.

На знімку він попозував, сидячи за столиком у ресторані. На Бадоєві одягнена українська вишиванка.

Алан Бадоєв зізнався, що не просто виїхав за кордон, а із важливою місією. Він популяризує українську культуру у Європі. Також кліпмейкер під час поїздки познайомився із потрібними людьми, які готові відновлювати українську культуру.

«Ця подорож познайомила мене з багатьма небайдужими людьми, вони готові допомагати нашій справі, готові вкладати гроші та зв'язки у відновлення української культури та шоу-бізнесу, це натхнене пройде. Вже восени буде багато добрих новин. Україна розквітне », – розповів режисер.

Українці активно коментують фото Алана Бадоєва.

"О, ваша вишиванка вас знайшла",

"Чудові люди",

"Це все добре, а як вам вдається їхати з України?",

" Алан, ви крутий♥️ І справжній. Як добре, що ви у нас є ❤️. Як добре, що ви є в Україні",

"Що вони тільки наробляли за останні кілька діб, і виклали відео кастрації нашого солдата, і вбили людей у ​​Миколаєві та наших полонених азовців... Хто це зупинить?... коли настане час суду",

"Українська краса",

"Алан, як вам пам'ятає сорочка... ви надихаєте мене... даєте віру. Дякую", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, як виглядала 17-річна красуня-дочка у дитинстві.

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, яким був до війни, вразивши навіть Дорофєєву.

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