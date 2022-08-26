Як повідомляє Politeka.net, переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" та успішна блогерка Ганна Богдан опублікувала в Instagram Stories кілька фотознімків, на яких похвалилася стрункою фігурою та стильними обновками.

Так, на першому фото дівчина позувала у білих шортах із завищеною талією та бежевому топі на гумках. Екс-кохана Михайла Заливако козирнула стрункими ніжками.

«Доброго ранку», - привітала блогерка читачів свої сторінки.

Крім того, Ганна продемонструвала кадри нової доволі відвертої фотосесії. Блогерша вбралася в білі широкі штани та сорочку, яку вона ефектно розстебнула та засвітила ліфчик.

Після реаліті-шоу "Холостяк" Ганна близько року зустрічалася з головним героєм проекту Михайлом Заливаком, проте нещодавно заявила, що розійшлася з ним і не хоче розкривати жодних деталей про особисте життя. Блогерша змінила зачіску і помітила, що задоволена змінами.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

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