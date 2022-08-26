Как сообщает Politeka.net, победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" и успешная блогерша Анна Богдан опубликовала в Instagram Stories несколько фотоснимков, на которых похвасталась стройной фигурой и стильными обновками.

Так, на первом фото девушка попозировала в белых шортах с завышенной талией и бежевом топе на резинках. Экс-возлюбленная Михаила Заливако козырнула стройными ножками.

«Доброе утро», - поприветствовала блогерша читателей свой страницы.

Кроме того, Анна продемонстрировала кадры новой довольно откровенной фотосессии. Блогерша нарядилась в белые широкие штаны и рубашку, которую она эффектно расстегнула и засветила лифчик.

После реалити-шоу "Холостяк" Анна около года встречалась с главым героем проекта Михаилом Заливако, однако недавно заявила, что разошлась с ним и не хочет раскрывать никаких деталей о личной жизни. Блогерша сменила прическу и подметила, что довольна переменами.

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