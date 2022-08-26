Как сообщает Politeka.net, победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" и успешная блогерша Анна Богдан опубликовала в Instagram Stories несколько фотоснимков, на которых похвасталась стройной фигурой и стильными обновками.
Так, на первом фото девушка попозировала в белых шортах с завышенной талией и бежевом топе на резинках. Экс-возлюбленная Михаила Заливако козырнула стройными ножками.
«Доброе утро», - поприветствовала блогерша читателей свой страницы.
Кроме того, Анна продемонстрировала кадры новой довольно откровенной фотосессии. Блогерша нарядилась в белые широкие штаны и рубашку, которую она эффектно расстегнула и засветила лифчик.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Может ли война закончиться до нового года и какими следующие месяцы: The Guardian дала 5 сценариев
Координировала наступление: скандальная украинская преподавательница разоблачена в самом позорном, кто она
"Знаю, что…": Лилия Ребрик после увольнения с телевидения вернулась в родной город
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
После реалити-шоу "Холостяк" Анна около года встречалась с главым героем проекта Михаилом Заливако, однако недавно заявила, что разошлась с ним и не хочет раскрывать никаких деталей о личной жизни. Блогерша сменила прическу и подметила, что довольна переменами.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала идеальное тело в бикини
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан сменила имидж после разрыва с Заливако
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан в розовом топе сверкнула плоским животиком, фото