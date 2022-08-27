Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після кількох місяців життя за кордоном повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з благодійного концерту з нагоди Дня незалежності України.

На нових знімках Настя знята під час виступу та спілкування з українськими глядачами. На сцену артистка вийшла у розкішній темній сукні з цікавим декором та незвичайним корсетом. Пишні кучері співачка розпущені та недбало покладені, а на обличчі яскравий макіяж та тепла посмішка.

У підписі до публікації Каменських поділилася своїми почуттями після цього виступу. "Кожного разу коли я виходжу на сцену і бачу тисячі людей перед собою, з прапорами та українською символікою, які зібрались разом щоб співати, допомагати і прославляти Україну та українське — я відчуваю нашу величезну силу та неймовірну енергія любові і добра! В цей день було рівно 6 місяців з початку повномасштабної війни проти України, але незважаючи ні на що, ми продовжуємо об’єднуватись заради підтримки один одного і рухатись в сторону перемоги! Дякую організаторам та всім, завдяки кому відбувся цей важливий концерт, а зібрані на цій події кошти підуть на допомогу Україні!", - написала артистка.

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