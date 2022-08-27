Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после нескольких месяцев жизни за границей вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры с благотворительного концерта в четь Дня независимости Украины.

На новых снимках Настя запечатлена во время выступления и общения с украинскими зрителями. На сцену артистка вышла в роскошном темном платье с интересным декором и необычным корсетом. Пышные кудри певица распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж и теплая улыбка.

В подписи к публикации Каменских поделилась своими чувствами после этого выступления. "Каждый раз, когда я выхожу на сцену и вижу тысячи людей перед собой, с флагами и украинской символикой, которые собрались вместе, чтобы петь, помогать и прославлять Украину и украинское – я чувствую нашу огромную силу и невероятную энергию любви и добра! В этот день было ровно 6 месяцев с начала полномасштабной войны против Украины, но, несмотря ни на что, мы продолжаем объединяться ради поддержки друг друга и двигаться в сторону победы! Благодарю организаторов и всех, благодаря кому состоялся этот важный концерт, а собранные на этом событии средства пойдут на помощь Украине!", - написала артистка.

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