Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, учасниця 2-го сезону та переможниця 3-го сезону вокального шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук часто спілкується з шанувальниками. Вона ділиться з ними подробицями особистого та творчого життя. За її життям стежать майже 54 тисячі передплатників.

Наразі Аїда веде активну роботу над кліпом до нової пісні під назвою "Ліхтар" і не забуває підігрівати інтерес до своєї персони.

Нещодавно Аїда вирішила нагадати шанувальникам, що під час війни щодня може стати останнім. Свої думки вона доповнила міським фото, яким вона переходить через пішохідний перехід.

"У кожного з нас є новий день. І зараз ми розуміємо, що цей день може бути останнім, а тому потрібно прожити його на максимумі і зробити все по максимуму. Дякую нашим захисникам за наше життя", - написала артистка в Інстаграмі.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.