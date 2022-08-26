Как сообщает Politeka.net, украинская певица, участница 2-го сезона и победительница 3-го сезона вокального шоу "Х-фактор" Аида Николайчук часто общается с поклонниками. Она делится с ними подробностями личной и творческой жизни. За ее жизнью следят почти 54 тысяч подписчиков.

Сейчас Аида ведет активную работу над клипом к новой песне под названием "Ліхтар" и не забывает подогревать интерес к своей персоне.

Недавно Аида решила напомнить поклонникам, что во время войны каждый день может оказаться последним. Свое мысли она дополнила городским фото, на котором она переходит через пешеходный переход.

"У каждого из нас есть новый день. И сейчас мы понимаем, что этот день может быть последним, а потому нужно прожить его на максимуме и сделать все по максимуму. Спасибо нашим защитникам за нашу жизнь", - написала артистка у себя в Инстаграм.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.