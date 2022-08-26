Популярна українська співачка Оля Полякова, яка після довгих гастролей за кордоном на підтримку України, повернулася додому до Києва, розповіла про свій новий крах та зйомки кліпу. У своєму Instagram співачка провела прямий ефір із Артемом Пивоваровим, з яким записала нову пісню та зняла незвичайний кліп.

Як стало відомо раніше, Полякова публічно і теж в ефірі на всю країну спалила свій кокошник, і тепер, зважаючи на все, її головним головним убором став український вінок. Так, у новому кліпі "Тішся" артистка з'явилася саме з таким вінком і в образі "білокрилої голубки".

За словами Олі, музику та весь музичний продакшн, художній продакшн зробив сам Артем. І це призвело Полякову в неймовірне захоплення. "Я взагалі ним захоплююсь, вважаю його дуже талановитим артистом, дуже нервовим артистом, драйвовим артистом. Я таких дуже люблю", - зізналася співачка ще до включення Півоварова до ефіру.

А у підписі до публікації Полякова розповіла, про що вони говорили: "Поговорили з Артемом Пивоваровим про нашу нову спільну пісню "Тішся" на вірш Лесі Українки. Дякую @pivovarovmusic за запрошення до твого прекрасного проекту "Твої вірші, мої ноти". Дякую всім , хто долучився до створення цієї творчої роботи. Сподіваюся найближчим часом заспівати цю пісню разом уже на великій сцені".

Шанувальники одразу заходилися коментувати нову публікацію Олі: "Неймовірно красиве виконання!", "Крутий кліп і пісня", "Це неймовірно! Від вас такі мурашки", "Красиво", "Українці чарівні! людяні у світі!", "Дуже красиво, душевно", "Кокошник згорів, все, трансформувалася Оля".

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