Популярная украинская певица Оля Полякова, которая после долгих гастролей за границей в поддержку Украины, вернулась домой в Киев, рассказала о своем новом краше и съемках клипа. В своем Instagram певица провела прямой эфир с Артемом Пивоваровым, с которым записала новую песню и сняла необычный клип.

Как стало известно ранее, Полякова публично и тоже в эфире на всю страну, спалила свой кокошник, и теперь, судя по всему, ее главным головным убором стал украинский венок. Так, в новом клипе "Тішся" артистка появилась именно с таким венком и в образе "белокрылой голубки".

По словам Оли, музыку и весь музыкальный продакшн, художественный продакшн сделал сам Артем. И это привело Полякову в невероятный восторг. "Я вообще ним восхищаюсь, считаю его очень талантливым артистом, очень нервным артистом, драйвовым артистом. Я таких очень люблю", - призналась певица еще до включения Пивоварова в эфир.

А в подписи к публикации Полякова рассказала, о чем они говорили: "Поговорили с Артемом Пивоваровым о нашей новой совместной песне "Тішся" на стихотворение Леси Украинки. Спасибо @pivovarovmusic за приглашение к твоему прекрасному проекту "Твои стихи, мои ноты". Спасибо всем, кто приобщился к созданию этой творческой работы. Надеюсь в ближайшее время спеть эту песню вместе уже на большой сцене".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Оли: "Невероятно красивое исполнение!", "Крутой клип и песня", "Это невероятно! От вас такие мурашки", "Красиво", "Украинцы неотразимы! Самые красивые, талантливые, сильные, добрые, человечные в мире!", "Очень красиво, душевно", "Кокошник сгорел, все, трансформировалась Оля".

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