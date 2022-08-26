Як пише Politeka.net , Роберт Дауні-молодший - відомий голлівудський актор. Зірка нещодавно вирушив на відпочинок у Сен-Тропі зі своєю родиною. Але одразу ж потрапив у скандал через російський мерч. Про це повідомляє "ЖВЛ" на своїй сторінці в Інстаграм.

"Голлівудський актор Роберт Дауні-молодший розчарував людей по всьому світу

Виконавець ролі Залізниці Роберт Дауні-молодший вирушив на відпочинок зі своєю родиною в Сен-Тропі.

На одну з прогулянок Дауні-молодший надів шкарпетки з написом "росія", та ще й російською мовою

Фанати дали відсіч актору у коментарях", - було написано у публікації.

Українці одразу ж кинулися обговорювати інфопривід:

"А можливо рюкзак жовто-блакитний! А росія може бути тільки на шкарпетках, теж ... як подивитися", "Такі шкарпетки гірші за білі тапочки", "Можливо, він не зрозумів, що там написано", "То він топче росію до дірок" , "Тушить від одного слова росія", "Це точно він? Погано виглядає", "Якось не схожий на фото...а шкарпетки ще й адідас... то мабуть до них і питання в першу чергу. Людина не знає кирилицю може і не розуміти що написано".

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