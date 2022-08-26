Как пишет Politeka.net, Роберт Дауни-младший - известный голливудский актер. Звезда недавно отправился на отдых в Сен-Тропе со своей семьей. Но сразу же попал в скандал из-за российского мерча. Об этом сообщает "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм.

"Голливудский актер Роберт Дауни-младший разочаровал людей по всему миру

Исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни-младший отправился на отдых со своей семьей в Сен-Тропе.

На одну из прогулок Дауни-младший надел носки с надписью "россия", да еще и на русском языке

Фанаты дали отпор актеру в комментариях", - было написано в публикации.

Украинцы сразу же бросились обсуждать инфоповод:

"А возможно рюкзак желто-голубой! А россия может быть только на носках, тоже… как посмотреть", "Такие носки хуже белых тапочек", "Возможно, он не понял, что там написано", "То он топчет россию до дыр", "Тошнит от одного слова россия", "Это точно он? Плохо выглядит", "Как-то не похож на фото...а носочки еще и адидас... то пожалуй к ним и вопросы в первую очередь. Человек не знающий кириллицу может и не понимать что написано".

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