Ольга Сумська зіграє у російськомовній виставі "Майстер і Маргарита" від російського режисера Валерія Біляковича.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська зіграє у російськомовній виставі "Майстер і Маргарита", які покажуть у Празі. Відомо, що ця вистава російського режисера Валерія Біляковича. Українці одразу ж звернули на це увагу і почали запитувати у Ольги до Фейсбуку , що відбувається.

"Як ви можете пояснити це? Звичайно, ми в Парижі шоковані цією "дією" - "справжнім російським шедевром". Той випадок, коли гроші не пахнуть ...", - написала одна фанатка.

"Ольга Сумська зіграє у виставі "Майстер і Маргарита" за романом Булгакова. Режисером постановки є росіянин Валерій Білякович, нагороджений Орденом дружби та іншими нагородами РФ.

Квитки на цю виставу вже надійшли у продаж.

А що, пані Оля, кажуть, що десь українців убивають?

Адже російсько-французька компанія, яка організовує цю виставу, сплачує податки до РФ, за які вбивають українців.

Чи вам байдуже, тому що ваша дочка та її сім'я теж платять податки в РФ?

І податки з вашого гонорару за цю виставу теж підуть у скарбницю РФ.

То навіщо ви збираєте гроші для фронту?

З однієї кишені вбиваєте українців, а з іншої збираєте?", - написала ще одна фанатка.

Сумська ж відповіла, що помер два роки тому, Булгакова залишили у шкільній програмі, а у трупі грають інші українські актори, а також головним героєм став Івар Калніньш із однієї з країн Балтії, якого Ольга обізвала чомусь прибалтом. Також зірка зазначила, що частина грошей піде на ЗСУ.

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