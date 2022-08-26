Ольга Сумская сыграет в русскоязычном спектакле "Мастер и Маргарита" от российского режиссера Валерия Беляковича.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская сыграет в русскоязычном спектакле "Мастер и Маргарита", которые покажут в Праге. Известно, что этот спектакль российского режиссера Валерия Беляковича. Украинцы сразу же обратили на это внимание и начали спрашивать у Ольги в Фейсбук, что происходит.

"Как вы можете объяснить это??? Конечно, мы в Париже шокированы этим «действием» – «подлинным русским шедевром». Тот случай, когда деньги не пахнут…", - написала одна фанатка.

"Ольга Сумская сыграет в спектакле «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова. Режиссером постановки является россиянин Валерий Белякович, награжденный Орденом дружбы и другими наградами РФ.

Билеты на это представление уже поступили в продажу.

А что, госпожа Оля, говорят, что где-то украинцев убивают?

Ведь российско-французская компания, которая организует этот спектакль, платит налоги в РФ, за которые убивают украинцев.

Или вам все равно, потому что ваша дочь и ее семья тоже платят налоги в РФ?

И налоги с вашего гонорара за этот спектакль тоже уйдут в казну РФ.

Так зачем вы собираете деньги для фронта?

Из одного кармана убиваете украинцев, а из другого — собираете?", - написала еще одна фанатка.

Сумская же ответила, что умер два года назад, Булгакова оставили в школьной программе, а в трупе играют другие украинские актеры, а также главным героем стал Ивар Калниньш из одной из стран Балтии, которого Ольга обозвала почему-то прибалтом. Также звезда отметила, что часть денег пойдет на ВСУ.

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