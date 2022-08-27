Популярна українська співачка Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролює із благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала незвичайне та дуже зворушливе відео, на якому показала свій виступ до Дня Незалежності.

Як виявилось, Злата приєдналася до українських артистів, які виступали на церемонії вручення премій легендарним українцям, присвяченій Дню Незалежності України. Цей захід з урахуванням частих повітряних тривог проходив у столичному метро. Як видно, на сцену Огневич вийшла в елегантному білому костюмі, з гарним укладанням та макіяжем. Вона представила українцям нову пісню "За лісами горами".

У підписі до публікації Злата розповіла про цей виступ та пісні: "За лісами горами" прозвучала у святковому концерті до Дня Незалежності України. Виступ у укритті, але у вільній країні. Дякую нашим воїнам та захисникам за можливість співати та творити на своїй рідній Землі! Слава Україні!".

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