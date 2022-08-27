Популярная украинская певица Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное и очень трогательное видео, на котором показала свое выступление ко Дню Независимости.

Как оказалось, Злата присоединилась к украинским артистам, которые выступали на церемонии вручения премий легендарным украинцам, приуроченной ко Дню Независимости Украины. Это мероприятие с учетом частых воздушных тревог, проходило в столичном метро. Как видно, на сцену Огневич вышла в элегантном белоснежном костюме, с красивой укладкой и макияжем. Она представила украинцам новую щемящую песню "За лесами горами".

В подписи к публикации Злата рассказала об этом выступлении и песни: "За лесами горами" прозвучала в праздничном концерте ко Дню Независимости Украины. Выступление в укрытии, но в свободной стране. Благодарю наших воинов и защитников за возможность петь и творить на своей родной Земле! Слава Украине!".

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