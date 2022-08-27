Популярна артистка, співачка та актриса Дженніфер Лопес продовжує інтригувати своїми образами, у мережі все ще з'являються раніше не представлені кадри зі святкування весілля 53-річної виконавиці та її коханого. Для Бена Аффлека та близьких артистка виконала свою чергову композицію.

У центрі уваги Лопес виявилася швидко, адже обрала справді яскраві та сильні образи. У білій сукні з розсипом каміння Дженніфер блищала на невеликій сцені, причому встигла вона і станцювати для чоловіка.

Варто зазначити, заради такого образу Лопес довелося віддати круглу суму, адже вона також підготувала ще дві сукні для застілля, свята та третього дня гуляння.

Раніше ми писали, перед другим святкуванням весілля у пари стався нещасний випадок, до проведення весілля довелося викликати швидку. Мати Аффлека, Крістофер Енн Болдт впала з причалу і порізала ногу перед майбутнім розкішним весіллям у маєтку її сина в Джорджії.

Жінці наклали шви. Повідомляється також, що машина швидкої допомоги прямувала до лікарні у супроводі поліції.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес у коротенькому топіку показала на вулиці, чому нею досі захоплюються.

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