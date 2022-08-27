Дженнифер Лопес похвасталась роскошным образом, которым побаловала себя на празднике вместе с супругом.

Популярная артистка, певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает интриговать своими образами, в сети все еще появляются ранее не представленные кадры с празднования свадьбы 53-летней исполнительницы и ее возлюбленного. Для Бена Аффлека и близких артистка исполнила очередную свою композицию.

В центре внимания Лопес оказалась быстро, ведь выбрала действительно яркие и сильные образы. В белом платье с россыпью камней Дженнифер блистала на небольшой сцене, причем успела она и станцевать для супруга.

Стоит отметить, ради такого образа Лопес пришлось отдать круглую сумму, ведь она также подготовила еще два платья для застолья, праздника и третьего дня гуляния.

Ранее мы писали, перед вторым празднованием свадьбы у пары произошел несчастный случай, к месту проведения свадьбы пришлось вызвать скорую. Мать Аффлека, Кристофер Энн Болдт упала с причала и порезала ногу перед предстоящей роскошной свадьбой в поместье ее сына в Джорджии.

Женщине наложили швы. Сообщается также, что машина скорой помощи направлялась в больницу в сопровождении полиции.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.